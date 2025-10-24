Актуальна ціна Niuma сьогодні становить 0,00011584 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NIUMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NIUMA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Niuma сьогодні становить 0,00011584 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NIUMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NIUMA на MEXC вже зараз.

Докладніше про NIUMA

Інформація про ціну NIUMA

Офіційний вебсайт NIUMA

Токеноміка NIUMA

Прогноз ціни NIUMA

Логотип Niuma

Ціна Niuma (NIUMA)

Актуальна ціна 1 NIUMA до USD:

$0,00011639
$0,00011639$0,00011639
-1,50%1D
USD
Графік ціни Niuma (NIUMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:51:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Niuma (NIUMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00011408
$ 0,00011408$ 0,00011408
Мін. за 24 год
$ 0,00012487
$ 0,00012487$ 0,00012487
Макс. за 24 год

$ 0,00011408
$ 0,00011408$ 0,00011408

$ 0,00012487
$ 0,00012487$ 0,00012487

$ 0,00033626
$ 0,00033626$ 0,00033626

$ 0,0001087
$ 0,0001087$ 0,0001087

-0,46%

-1,39%

-20,97%

-20,97%

Актуальна ціна Niuma (NIUMA) становить $0,00011584. За останні 24 години NIUMA торгувався між мінімумом у $ 0,00011408 і максимумом у $ 0,00012487, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NIUMA становить $ 0,00033626, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0001087.

Що стосується короткострокових результатів, то NIUMA змінився на -0,46% за останню годину, -1,39% за 24 години та на -20,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Niuma (NIUMA)

$ 112,98K
$ 112,98K$ 112,98K

--
----

$ 112,98K
$ 112,98K$ 112,98K

975,25M
975,25M 975,25M

975 249 708,4377322
975 249 708,4377322 975 249 708,4377322

Поточна ринкова капіталізація Niuma — $ 112,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NIUMA — 975,25M, зі загальною пропозицією 975249708.4377322. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 112,98K.

Історія ціни Niuma (NIUMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Niuma до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Niuma до USD становила $ -0,0000614651.
За останні 60 днів зміна ціни Niuma до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Niuma до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,39%
30 днів$ -0,0000614651-53,06%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Niuma (NIUMA)

"Oxen and horses" symbolize the true creators of the vast majority of the world's wealth and value. $NIUMA brings this cultural IP to the blockchain, giving it a new meaning: it is no longer a neglected labor force, but an awakening consensus force. $NIUMA - Culture builds consensus Cultural consensus × Financial Revolution: IP familiar to hundreds of millions of people + the strongest narrative in the cryptocurrency world = explosive potential Grassroots awakening, refusing to be silent: This is the currency of ordinary people, advocating for all underestimated strivers

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Niuma (NIUMA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Niuma (USD)

Скільки коштуватиме Niuma (NIUMA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Niuma (NIUMA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Niuma.

Перегляньте прогноз ціни Niuma вже зараз!

NIUMA до місцевих валют

Токеноміка Niuma (NIUMA)

Розуміння токеноміки Niuma (NIUMA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NIUMA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Niuma (NIUMA)

Скільки сьогодні коштує Niuma (NIUMA)?
Актуальна ціна NIUMA у USD становить 0,00011584 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NIUMA до USD?
Поточна ціна NIUMA до USD — $ 0,00011584. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Niuma?
Ринкова капіталізація NIUMA — $ 112,98K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NIUMA?
Циркуляційна пропозиція NIUMA — 975,25M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NIUMA?
NIUMA досяг історичної максимальної ціни у 0,00033626 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NIUMA?
Історична мінімальна ціна NIUMA становила 0,0001087 USD.
Який обсяг торгівлі NIUMA?
Актуальний обсяг торгівлі NIUMA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NIUMA цього року?
NIUMA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NIUMA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:51:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Niuma (NIUMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

