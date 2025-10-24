Інформація щодо ціни Niuma (NIUMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00011408 $ 0,00011408 $ 0,00011408 Мін. за 24 год $ 0,00012487 $ 0,00012487 $ 0,00012487 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00011408$ 0,00011408 $ 0,00011408 Макс. за 24 год $ 0,00012487$ 0,00012487 $ 0,00012487 Рекордний максимум $ 0,00033626$ 0,00033626 $ 0,00033626 Найнижча ціна $ 0,0001087$ 0,0001087 $ 0,0001087 Зміна ціни (за 1 год) -0,46% Зміна ціни (1 дн.) -1,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,97%

Актуальна ціна Niuma (NIUMA) становить $0,00011584. За останні 24 години NIUMA торгувався між мінімумом у $ 0,00011408 і максимумом у $ 0,00012487, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NIUMA становить $ 0,00033626, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0001087.

Що стосується короткострокових результатів, то NIUMA змінився на -0,46% за останню годину, -1,39% за 24 години та на -20,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Niuma (NIUMA)

Ринкова капіталізація $ 112,98K$ 112,98K $ 112,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 112,98K$ 112,98K $ 112,98K Циркуляційне постачання 975,25M 975,25M 975,25M Загальна пропозиція 975 249 708,4377322 975 249 708,4377322 975 249 708,4377322

Поточна ринкова капіталізація Niuma — $ 112,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NIUMA — 975,25M, зі загальною пропозицією 975249708.4377322. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 112,98K.