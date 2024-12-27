Сьогоднішня ціна Nitro League (NITRO)

Поточна ціна Nitro League (NITRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 181.11K USD. Ціна NITRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nitro League:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.60K USD

- зміна ціни Nitro League протягом дня — +1.80%

- циркуляційна пропозиція – 201.98M USD

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