Ціна Nitefeeder (NITEFEEDER)
Поточна ціна Nitefeeder (NITEFEEDER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NITEFEEDER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nitefeeder:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.96K USD
- зміна ціни Nitefeeder протягом дня — -8.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nitefeeder до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nitefeeder до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nitefeeder до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nitefeeder до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.28%
|30 днів
|$ 0
|+17.02%
|60 днів
|$ 0
|-18.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nitefeeder: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-8.28%
+18.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nitefeeder is Pepe's only pet. Nitefeeder was created by Matt Furie in 2004 and is the only character found in both The Boys Club comic (2006) and The Night Riders comic (2008). It is a memecoin that was created in April, 2024 and then had a community takeover a few days later. The community is building a massive P2P game that is built on Unreal Engine 5. It will be a racing/racing game just like Mario Kart but featuring all the main Boys Club characters.
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