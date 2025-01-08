Сьогоднішня ціна Nitefeeder (NITEFEEDER)

Поточна ціна Nitefeeder (NITEFEEDER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NITEFEEDER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nitefeeder:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.96K USD

- зміна ціни Nitefeeder протягом дня — -8.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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