Інформація щодо ціни Nirvana ANA (ANA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 4,26 $ 4,26 $ 4,26 Мін. за 24 год $ 4,29 $ 4,29 $ 4,29 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 4,26$ 4,26 $ 4,26 Макс. за 24 год $ 4,29$ 4,29 $ 4,29 Рекордний максимум $ 5,22$ 5,22 $ 5,22 Найнижча ціна $ 3,9$ 3,9 $ 3,9 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,45%

Актуальна ціна Nirvana ANA (ANA) становить $4,28. За останні 24 години ANA торгувався між мінімумом у $ 4,26 і максимумом у $ 4,29, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANA становить $ 5,22, тоді як його історичний мінімум — $ 3,9.

Що стосується короткострокових результатів, то ANA змінився на +0,01% за останню годину, +0,26% за 24 години та на -3,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nirvana ANA (ANA)

Ринкова капіталізація $ 32,69M$ 32,69M $ 32,69M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,69M$ 32,69M $ 32,69M Циркуляційне постачання 7,64M 7,64M 7,64M Загальна пропозиція 7 644 891,210861 7 644 891,210861 7 644 891,210861

Поточна ринкова капіталізація Nirvana ANA — $ 32,69M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANA — 7,64M, зі загальною пропозицією 7644891.210861. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,69M.