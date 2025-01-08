Ціна Nirmata (NIR)
Поточна ціна Nirmata (NIR) сьогодні становить 0.03979417 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nirmata:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 715.56 USD
- зміна ціни Nirmata протягом дня — +11.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nirmata до USD становила $ +0.00416095.
За останні 30 днів зміна ціни Nirmata до USD становила $ -0.0010469487.
За останні 60 днів зміна ціни Nirmata до USD становила $ -0.0180985835.
За останні 90 днів зміна ціни Nirmata до USD становила $ -0.01181748581231463.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00416095
|+11.68%
|30 днів
|$ -0.0010469487
|-2.63%
|60 днів
|$ -0.0180985835
|-45.48%
|90 днів
|$ -0.01181748581231463
|-22.89%
Останній аналіз цін Nirmata: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.43%
+11.68%
-3.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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