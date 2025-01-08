Ціна nioctiB (NIOCTIB)
Поточна ціна nioctiB (NIOCTIB) сьогодні становить 0.00211772 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIOCTIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності nioctiB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 935.14 USD
- зміна ціни nioctiB протягом дня — -18.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни nioctiB до USD становила $ -0.000473664578976154.
За останні 30 днів зміна ціни nioctiB до USD становила $ -0.0001509335.
За останні 60 днів зміна ціни nioctiB до USD становила $ +0.0003254584.
За останні 90 днів зміна ціни nioctiB до USD становила $ +0.000762112199389369.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000473664578976154
|-18.27%
|30 днів
|$ -0.0001509335
|-7.12%
|60 днів
|$ +0.0003254584
|+15.37%
|90 днів
|$ +0.000762112199389369
|+56.22%
Останній аналіз цін nioctiB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
-18.27%
+23.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flipped bitcoin meme with a total 21M supply on Solana.
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A$0.003388352
|1 NIOCTIB до GBP
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|1 NIOCTIB до EUR
€0.0020330112
|1 NIOCTIB до USD
$0.00211772
|1 NIOCTIB до MYR
RM0.0095085628
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₺0.0748190476
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¥0.335023304
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₽0.22712547
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₹0.1817427304
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Rp34.1567694116
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￡E.0.107262518
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R$0.012918092
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C$0.0030283396
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৳0.257938296
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NT$0.0695882792
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