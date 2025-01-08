Ціна Niobio (NBR)
Поточна ціна Niobio (NBR) сьогодні становить 0.01155091 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Niobio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.12 USD
- зміна ціни Niobio протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Niobio до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Niobio до USD становила $ -0.0011873538.
За останні 60 днів зміна ціни Niobio до USD становила $ -0.0020417827.
За останні 90 днів зміна ціни Niobio до USD становила $ +0.001983189992909264.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.55%
|30 днів
|$ -0.0011873538
|-10.27%
|60 днів
|$ -0.0020417827
|-17.67%
|90 днів
|$ +0.001983189992909264
|+20.73%
Останній аналіз цін Niobio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-0.55%
+22.60%
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