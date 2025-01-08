Сьогоднішня ціна Niobio (NBR)

Поточна ціна Niobio (NBR) сьогодні становить 0.01155091 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Niobio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.12 USD

- зміна ціни Niobio протягом дня — -0.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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