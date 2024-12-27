Сьогоднішня ціна NIOB (NIOB)

Поточна ціна NIOB (NIOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 290.73K USD. Ціна NIOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NIOB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 807.15 USD

- зміна ціни NIOB протягом дня — -0.81%

- циркуляційна пропозиція – 482.10M USD

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