Інформація щодо ціни Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,223504 $ 0,223504 $ 0,223504 Мін. за 24 год $ 0,231909 $ 0,231909 $ 0,231909 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,223504$ 0,223504 $ 0,223504 Макс. за 24 год $ 0,231909$ 0,231909 $ 0,231909 Рекордний максимум $ 1,56$ 1,56 $ 1,56 Найнижча ціна $ 0,181056$ 0,181056 $ 0,181056 Зміна ціни (за 1 год) -0,31% Зміна ціни (1 дн.) -1,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,16%

Актуальна ціна Ninjas in Pyjamas (DOJO) становить $0,226629. За останні 24 години DOJO торгувався між мінімумом у $ 0,223504 і максимумом у $ 0,231909, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOJO становить $ 1,56, тоді як його історичний мінімум — $ 0,181056.

Що стосується короткострокових результатів, то DOJO змінився на -0,31% за останню годину, -1,98% за 24 години та на -21,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Ринкова капіталізація $ 124,47K$ 124,47K $ 124,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Циркуляційне постачання 549,14K 549,14K 549,14K Загальна пропозиція 5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ninjas in Pyjamas — $ 124,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOJO — 549,14K, зі загальною пропозицією 5000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,13M.