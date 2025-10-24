Актуальна ціна Ninjas in Pyjamas сьогодні становить 0,226629 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOJO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOJO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ninjas in Pyjamas сьогодні становить 0,226629 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOJO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOJO на MEXC вже зараз.

Ціна Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Актуальна ціна 1 DOJO до USD:

$0,226481
$0,226481$0,226481
-2,10%1D
Графік ціни Ninjas in Pyjamas (DOJO) в реальному часі
Інформація щодо ціни Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,223504
$ 0,223504$ 0,223504
Мін. за 24 год
$ 0,231909
$ 0,231909$ 0,231909
Макс. за 24 год

$ 0,223504
$ 0,223504$ 0,223504

$ 0,231909
$ 0,231909$ 0,231909

$ 1,56
$ 1,56$ 1,56

$ 0,181056
$ 0,181056$ 0,181056

-0,31%

-1,98%

-21,16%

-21,16%

Актуальна ціна Ninjas in Pyjamas (DOJO) становить $0,226629. За останні 24 години DOJO торгувався між мінімумом у $ 0,223504 і максимумом у $ 0,231909, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOJO становить $ 1,56, тоді як його історичний мінімум — $ 0,181056.

Що стосується короткострокових результатів, то DOJO змінився на -0,31% за останню годину, -1,98% за 24 години та на -21,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ninjas in Pyjamas (DOJO)

$ 124,47K
$ 124,47K$ 124,47K

--
----

$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M

549,14K
549,14K 549,14K

5 000 000,0
5 000 000,0 5 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ninjas in Pyjamas — $ 124,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOJO — 549,14K, зі загальною пропозицією 5000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,13M.

Історія ціни Ninjas in Pyjamas (DOJO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ninjas in Pyjamas до USD становила $ -0,0045928118914427.
За останні 30 днів зміна ціни Ninjas in Pyjamas до USD становила $ -0,1619874516.
За останні 60 днів зміна ціни Ninjas in Pyjamas до USD становила $ -0,1699783902.
За останні 90 днів зміна ціни Ninjas in Pyjamas до USD становила $ -0,7043670931297603.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0045928118914427-1,98%
30 днів$ -0,1619874516-71,47%
60 днів$ -0,1699783902-75,00%
90 днів$ -0,7043670931297603-75,65%

Що таке Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Прогноз ціни Ninjas in Pyjamas (USD)

Скільки коштуватиме Ninjas in Pyjamas (DOJO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ninjas in Pyjamas (DOJO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ninjas in Pyjamas.

Перегляньте прогноз ціни Ninjas in Pyjamas вже зараз!

DOJO до місцевих валют

Токеноміка Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Розуміння токеноміки Ninjas in Pyjamas (DOJO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOJO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Скільки сьогодні коштує Ninjas in Pyjamas (DOJO)?
Актуальна ціна DOJO у USD становить 0,226629 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOJO до USD?
Поточна ціна DOJO до USD — $ 0,226629. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ninjas in Pyjamas?
Ринкова капіталізація DOJO — $ 124,47K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOJO?
Циркуляційна пропозиція DOJO — 549,14K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOJO?
DOJO досяг історичної максимальної ціни у 1,56 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOJO?
Історична мінімальна ціна DOJO становила 0,181056 USD.
Який обсяг торгівлі DOJO?
Актуальний обсяг торгівлі DOJO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOJO цього року?
DOJO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOJO для поглибленого аналізу.
