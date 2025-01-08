Ціна NinjaRoll (ROLL)
Поточна ціна NinjaRoll (ROLL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROLL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NinjaRoll:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.49 USD
- зміна ціни NinjaRoll протягом дня — -4.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NinjaRoll до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NinjaRoll до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NinjaRoll до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NinjaRoll до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.86%
|30 днів
|$ 0
|-54.20%
|60 днів
|$ 0
|-39.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NinjaRoll: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-4.86%
+9.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NinjaRoll is a decentralized gaming platform built on Injective with games such as Coin Flip, Maki Roll & Dice Toss!
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