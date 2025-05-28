Сьогоднішня ціна NinjaChat AI (NINJA)

Поточна ціна NinjaChat AI (NINJA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 503,59K USD. Ціна NINJA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NinjaChat AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NinjaChat AI протягом дня — +1,14%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

Отримуйте оновлення цін NINJA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NINJA.