Сьогоднішня ціна Ninja Pump (NINJAPUMP)

Поточна ціна Ninja Pump (NINJAPUMP) сьогодні становить 0.0004396 USD з ринковою капіталізацією $ 43.86K USD. Ціна NINJAPUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ninja Pump:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.22K USD

- зміна ціни Ninja Pump протягом дня — +1.09%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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