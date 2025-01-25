Ціна Ninja Pump (NINJAPUMP)
Поточна ціна Ninja Pump (NINJAPUMP) сьогодні становить 0.0004396 USD з ринковою капіталізацією $ 43.86K USD. Ціна NINJAPUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ninja Pump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.22K USD
- зміна ціни Ninja Pump протягом дня — +1.09%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ninja Pump до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ninja Pump до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ninja Pump до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ninja Pump до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ninja Pump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
+1.09%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.
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