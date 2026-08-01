Сьогоднішня ціна NINEHOOD

Поточна ціна NINEHOOD (NINEHOOD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 52,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NINEHOOD до USD становить $ 0 за NINEHOOD.

NINEHOOD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 121 870, з циркуляційною пропозицією у 1,00B NINEHOOD. Протягом останніх 24 годин NINEHOOD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00250556, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NINEHOOD змінився на -11,54% за останню годину та на -89,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 122,31K.

Ринкова інформація щодо NINEHOOD (NINEHOOD)

Ринкова капіталізація $ 121,87K$ 121,87K $ 121,87K Обсяг (за 24 год) $ 122,31K$ 122,31K $ 122,31K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 121,87K$ 121,87K $ 121,87K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NINEHOOD — $ 121,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 122,31K. Циркуляційна пропозиція NINEHOOD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 121,87K.