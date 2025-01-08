Ціна NinaPumps (NINA)
Поточна ціна NinaPumps (NINA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NINA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NinaPumps:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.79 USD
- зміна ціни NinaPumps протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NinaPumps до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NinaPumps до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NinaPumps до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NinaPumps до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.15%
|60 днів
|$ 0
|+24.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NinaPumps: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
With the proliferation of social media branding and marketing, $NINA positions itself uniquely in the cryptocurrency space as a firebrand in the massive online conflict between Logan Paul and Dillon Danis for their upcoming boxing match and fallout. The established $NINA community engages alongside the current media campaign making headlines around the world with a large viral presence. Keying in on the controversial relationship claims of Logan’s new fiance Nina Agdal, the $NINA community fights alongside Dillon Danis; supporting his efforts with viral marketing in the social media campaign against the colossal presence of Logan Paul. $NINA currently has the following accolades: - Dextools score of 81 - Liquidity locked for 69 years - Developer tokens locked for 69 days with less than 5% of circulating supply and less than 5% of liquidity - Website built and updated: ninapumps.xyz - Telegram link updated: https://t.me/+Y56ep6KK9pZmOTkx
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