Сьогоднішня ціна NinaPumps (NINA)

Поточна ціна NinaPumps (NINA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NINA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NinaPumps:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.79 USD

- зміна ціни NinaPumps протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін NINA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NINA.