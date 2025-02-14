Ціна Nina (NINA)
Поточна ціна Nina (NINA) сьогодні становить 0.00658857 USD з ринковою капіталізацією $ 662.83K USD. Ціна NINA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nina:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.69K USD
- зміна ціни Nina протягом дня — -13.79%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nina до USD становила $ -0.001054613908693293.
За останні 30 днів зміна ціни Nina до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nina до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nina до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001054613908693293
|-13.79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nina: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
-13.79%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nina is an innovative project aimed at empowering Bitcoin ($BTC) with a greater purpose, creating a sustainable and impactful ecosystem for its participants. Our goal is to provide a simple and efficient way to earn Bitcoin rewards through smart contracts and dApps, maximizing investment returns. With our staking platform, you can earn BTC rewards effortlessly by simply letting your NINA tokens work for you. Additionally, transparency is one of our top priorities, with audited and secure contracts that ensure the trust of our investors. Nina DAO allows the community to actively participate in decisions, giving members the opportunity to vote on the best actions for the growth of the project. We are also committed to social responsibility, with a charity program that will be decided through community votes, ensuring that social impact is always a priority. With a treasury focused on funding major partnerships, listings, and donations to global NGOs, Nina also has an international marketing strategy, utilizing platforms like Coinzilla ADS and partnerships with influencers to reach a global audience. Nina is designed for those who want to see their investment grow securely, confident in the most stable and secure currency in the world (BTC), efficiently and with a positive impact on the world. Join Nina and be part of this new era of financial empowerment with purpose!
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