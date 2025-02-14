Сьогоднішня ціна Nina (NINA)

Поточна ціна Nina (NINA) сьогодні становить 0.00658857 USD з ринковою капіталізацією $ 662.83K USD. Ціна NINA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nina:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.69K USD

- зміна ціни Nina протягом дня — -13.79%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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