Сьогоднішня ціна NimoAI (NIMO)

Поточна ціна NimoAI (NIMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна NIMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NimoAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88,18 USD

- зміна ціни NimoAI протягом дня — +2,86%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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