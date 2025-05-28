Ціна NimoAI (NIMO)
Поточна ціна NimoAI (NIMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна NIMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NimoAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88,18 USD
- зміна ціни NimoAI протягом дня — +2,86%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NimoAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NimoAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NimoAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NimoAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,86%
|30 днів
|$ 0
|-80,13%
|60 днів
|$ 0
|-98,82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NimoAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0,00%
+2,86%
-72,78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NimoAI is an AI-powered content generation engine that automates Social Media Management and maintains your brand's Social Media presence through automated posting, replying, retweeting, and content generation and sharing based on intelligent decision-making and targeted account following. NimoAI augments millions of human SMM Managers by automating daily, engaging content to generate brand awareness, user acquisition, cost and time saving and contextually relevant content. It can generate posts, images, memes, NFT’s, marketing insights and news, videos with an avatar and more.
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