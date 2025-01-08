Ціна Nimbus Network (NIMBUS)
Поточна ціна Nimbus Network (NIMBUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIMBUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nimbus Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.42 USD
- зміна ціни Nimbus Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nimbus Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nimbus Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nimbus Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nimbus Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.24%
|60 днів
|$ 0
|-4.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nimbus Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As the name Nimbus suggests, The Nimbus Network provides cloud infrastructure technology - a robust and ultra-resilient computing environment designed to exceed the standards of existing platforms. As a gateway to innovation, Nimbus enables users to not only access but also contribute to the development and deployment of computing power and AI technologies, setting a new standard for compute network ecosystems. The Nimbus Network is equipped with advanced provisioning technologies, ensuring efficient resource management and high-availability services. It offers a scalable solution that allows protocols, individuals and businesses of all sizes to adapt their computing needs seamlessly, without the constraints of traditional infrastructure. In addition, this flexibility is coupled with stringent security measures, which safeguard user data and operations from unauthorized access and cyber threats.
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