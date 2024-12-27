Ціна Nile (NILE)
Поточна ціна Nile (NILE) сьогодні становить 1.26 USD з ринковою капіталізацією $ 5.65M USD. Ціна NILE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nile:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.79K USD
- зміна ціни Nile протягом дня — -5.05%
- циркуляційна пропозиція – 4.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nile до USD становила $ -0.066915405087446.
За останні 30 днів зміна ціни Nile до USD становила $ +3.3138772380.
За останні 60 днів зміна ціни Nile до USD становила $ +4.4837454060.
За останні 90 днів зміна ціни Nile до USD становила $ +0.9373199638635957.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.066915405087446
|-5.05%
|30 днів
|$ +3.3138772380
|+263.01%
|60 днів
|$ +4.4837454060
|+355.85%
|90 днів
|$ +0.9373199638635957
|+290.48%
Останній аналіз цін Nile: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
-5.05%
+19.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity
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