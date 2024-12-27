Сьогоднішня ціна Nile (NILE)

Поточна ціна Nile (NILE) сьогодні становить 1.26 USD з ринковою капіталізацією $ 5.65M USD. Ціна NILE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nile:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.79K USD

- зміна ціни Nile протягом дня — -5.05%

- циркуляційна пропозиція – 4.50M USD

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