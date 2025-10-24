Інформація щодо ціни NIKY (NIKY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00202952$ 0,00202952 $ 0,00202952 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,32% Зміна ціни (1 дн.) +3,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,45%

Актуальна ціна NIKY (NIKY) становить --. За останні 24 години NIKY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NIKY становить $ 0,00202952, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NIKY змінився на -0,32% за останню годину, +3,45% за 24 години та на +5,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NIKY (NIKY)

Ринкова капіталізація $ 864,70K$ 864,70K $ 864,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 864,70K$ 864,70K $ 864,70K Циркуляційне постачання 999,67M 999,67M 999,67M Загальна пропозиція 999 674 247,23478 999 674 247,23478 999 674 247,23478

Поточна ринкова капіталізація NIKY — $ 864,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NIKY — 999,67M, зі загальною пропозицією 999674247.23478. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 864,70K.