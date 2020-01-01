Токеноміка NikolAI (NIKO) Дізнайтеся ключову інформацію про NikolAI (NIKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NikolAI (NIKO) The Meme, The Myth, The AI Machina In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI. Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave. No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales. 100% fair launch for the community Офіційний вебсайт: https://nikolai.meme/ Купити NIKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NikolAI (NIKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NikolAI (NIKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 521,48K $ 521,48K $ 521,48K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 521,48K $ 521,48K $ 521,48K Історичний максимум: $ 0,181152 $ 0,181152 $ 0,181152 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00052148 $ 0,00052148 $ 0,00052148 Дізнайтеся більше про ціну NikolAI (NIKO)

Токеноміка NikolAI (NIKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NikolAI (NIKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NIKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NIKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NIKO, досліджуйте ціну токена NIKO в реальному часі!

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