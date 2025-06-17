Ціна NikolAI (NIKO)
Поточна ціна NikolAI (NIKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 584,13K USD. Ціна NIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NikolAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NikolAI протягом дня — +2,13%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NikolAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NikolAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NikolAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NikolAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,13%
|30 днів
|$ 0
|-42,33%
|60 днів
|$ 0
|-15,36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NikolAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,35%
+2,13%
-10,06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Meme, The Myth, The AI Machina In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI. Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave. No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales. 100% fair launch for the community
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