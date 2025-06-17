Сьогоднішня ціна NikolAI (NIKO)

Поточна ціна NikolAI (NIKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 584,13K USD. Ціна NIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NikolAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NikolAI протягом дня — +2,13%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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