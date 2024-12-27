Сьогоднішня ціна NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Поточна ціна NIKITA by Virtuals (NIKITA) сьогодні становить 0.00571132 USD з ринковою капіталізацією $ 5.70M USD. Ціна NIKITA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NIKITA by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 294.37K USD

- зміна ціни NIKITA by Virtuals протягом дня — +63.54%

- циркуляційна пропозиція – 997.29M USD

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