Ціна NIKITA by Virtuals (NIKITA)
Поточна ціна NIKITA by Virtuals (NIKITA) сьогодні становить 0.00571132 USD з ринковою капіталізацією $ 5.70M USD. Ціна NIKITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NIKITA by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 294.37K USD
- зміна ціни NIKITA by Virtuals протягом дня — +63.54%
- циркуляційна пропозиція – 997.29M USD
Отримуйте оновлення цін NIKITA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NIKITA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NIKITA by Virtuals до USD становила $ +0.00221897.
За останні 30 днів зміна ціни NIKITA by Virtuals до USD становила $ +0.0005466264.
За останні 60 днів зміна ціни NIKITA by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NIKITA by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00221897
|+63.54%
|30 днів
|$ +0.0005466264
|+9.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NIKITA by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.18%
+63.54%
+88.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NIKITA до AUD
A$0.009138112
|1 NIKITA до GBP
￡0.0045119428
|1 NIKITA до EUR
€0.005425754
|1 NIKITA до USD
$0.00571132
|1 NIKITA до MYR
RM0.0255296004
|1 NIKITA до TRY
₺0.2010955772
|1 NIKITA до JPY
¥0.90096073
|1 NIKITA до RUB
₽0.5947768648
|1 NIKITA до INR
₹0.4882607468
|1 NIKITA до IDR
Rp92.1180516196
|1 NIKITA до PHP
₱0.3324559372
|1 NIKITA до EGP
￡E.0.2905348484
|1 NIKITA до BRL
R$0.0353530708
|1 NIKITA до CAD
C$0.0081671876
|1 NIKITA до BDT
৳0.6826740796
|1 NIKITA до NGN
₦8.8410091336
|1 NIKITA до UAH
₴0.2396469872
|1 NIKITA до VES
Bs0.29127732
|1 NIKITA до PKR
Rs1.5899743748
|1 NIKITA до KZT
₸2.9902186992
|1 NIKITA до THB
฿0.1939564272
|1 NIKITA до TWD
NT$0.1875026356
|1 NIKITA до CHF
Fr0.005140188
|1 NIKITA до HKD
HK$0.0443198432
|1 NIKITA до MAD
.د.م0.0576272188