Сьогоднішня ціна Nikepig (NIKEPIG)

Поточна ціна Nikepig (NIKEPIG) сьогодні становить 0.00631897 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIKEPIG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nikepig:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.22K USD

- зміна ціни Nikepig протягом дня — +0.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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