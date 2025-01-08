Ціна Nikepig (NIKEPIG)
Поточна ціна Nikepig (NIKEPIG) сьогодні становить 0.00631897 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIKEPIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nikepig:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.22K USD
- зміна ціни Nikepig протягом дня — +0.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nikepig до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nikepig до USD становила $ -0.0010396967.
За останні 60 днів зміна ціни Nikepig до USD становила $ +0.0029703689.
За останні 90 днів зміна ціни Nikepig до USD становила $ +0.0050167253571330206.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.35%
|30 днів
|$ -0.0010396967
|-16.45%
|60 днів
|$ +0.0029703689
|+47.01%
|90 днів
|$ +0.0050167253571330206
|+385.24%
Останній аналіз цін Nikepig: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
+0.35%
+25.98%
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