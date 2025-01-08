Ціна NiiFi (NIIFI)
Поточна ціна NiiFi (NIIFI) сьогодні становить 0.00167935 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NiiFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.19 USD
- зміна ціни NiiFi протягом дня — -3.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NiiFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NiiFi до USD становила $ -0.0002917039.
За останні 60 днів зміна ціни NiiFi до USD становила $ -0.0003646612.
За останні 90 днів зміна ціни NiiFi до USD становила $ -0.0011186787698071604.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.99%
|30 днів
|$ -0.0002917039
|-17.37%
|60 днів
|$ -0.0003646612
|-21.71%
|90 днів
|$ -0.0011186787698071604
|-39.98%
Останній аналіз цін NiiFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-3.99%
+9.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NiiFi is built on patent-pending scaling technology allowing for instant finality, low cost and predictable gas/transaction fees, interoperability, and composability. NiiFi has been built with the future in mind. NiiFi will be used to solve real business problems and will give more back to users by providing simple, elegant and user-friendly tools. NiiFi is DeFi for the masses.
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