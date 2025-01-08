Сьогоднішня ціна NiiFi (NIIFI)

Поточна ціна NiiFi (NIIFI) сьогодні становить 0.00167935 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NiiFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.19 USD

- зміна ціни NiiFi протягом дня — -3.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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