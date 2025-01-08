Ціна Nihao Coin (NIHAO)
Поточна ціна Nihao Coin (NIHAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIHAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nihao Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.13 USD
- зміна ціни Nihao Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nihao Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nihao Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nihao Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nihao Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-23.66%
|60 днів
|$ 0
|+22.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nihao Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nihao Coin is a community-driven meme token on the ERC-20 network. It focuses on transparency, engagement, and long-term growth, leveraging the Ethereum blockchain to build a fun and accessible cryptocurrency. Nihao Coin aims to deliver value through innovative marketing and a dynamic ecosystem.
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