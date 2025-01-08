Ціна Nigi (NIGI)
Поточна ціна Nigi (NIGI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80.23K USD. Ціна NIGI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nigi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 442.10 USD
- зміна ціни Nigi протягом дня — -7.40%
- циркуляційна пропозиція – 985.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nigi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nigi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nigi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nigi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.40%
|30 днів
|$ 0
|-20.31%
|60 днів
|$ 0
|-54.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nigi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-7.40%
+10.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The blackest cat on solana $NIGI
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