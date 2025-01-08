Сьогоднішня ціна Nigi (NIGI)

Поточна ціна Nigi (NIGI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80.23K USD. Ціна NIGI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nigi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 442.10 USD

- зміна ціни Nigi протягом дня — -7.40%

- циркуляційна пропозиція – 985.00M USD

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