Сьогоднішня ціна NightVerse Game (NVG)

Поточна ціна NightVerse Game (NVG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NVG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NightVerse Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 469.93 USD

- зміна ціни NightVerse Game протягом дня — -9.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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