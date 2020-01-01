Токеноміка Niftyx Protocol (SHROOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Niftyx Protocol (SHROOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Niftyx Protocol (SHROOM) Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven. Офіційний вебсайт: https://www.niftyx.org/ Купити SHROOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Niftyx Protocol (SHROOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Niftyx Protocol (SHROOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 264,37K $ 264,37K $ 264,37K Загальна пропозиція: $ 65,56M $ 65,56M $ 65,56M Циркуляційна пропозиція: $ 51,39M $ 51,39M $ 51,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 337,28K $ 337,28K $ 337,28K Історичний максимум: $ 1,29 $ 1,29 $ 1,29 Історичний мінімум: $ 0,00362545 $ 0,00362545 $ 0,00362545 Поточна ціна: $ 0,00514556 $ 0,00514556 $ 0,00514556 Дізнайтеся більше про ціну Niftyx Protocol (SHROOM)

Токеноміка Niftyx Protocol (SHROOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Niftyx Protocol (SHROOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHROOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHROOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHROOM, досліджуйте ціну токена SHROOM в реальному часі!

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