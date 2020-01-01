Токеноміка Nifty League (NFTL) Дізнайтеся ключову інформацію про Nifty League (NFTL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nifty League (NFTL) The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters. Офіційний вебсайт: https://niftyleague.com Купити NFTL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nifty League (NFTL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nifty League (NFTL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 215,60K $ 215,60K $ 215,60K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 215,60K $ 215,60K $ 215,60K Історичний максимум: $ 0,072468 $ 0,072468 $ 0,072468 Історичний мінімум: $ 0,0002055 $ 0,0002055 $ 0,0002055 Поточна ціна: $ 0,0002156 $ 0,0002156 $ 0,0002156 Дізнайтеся більше про ціну Nifty League (NFTL)

Токеноміка Nifty League (NFTL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nifty League (NFTL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NFTL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NFTL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NFTL, досліджуйте ціну токена NFTL в реальному часі!

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