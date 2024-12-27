Сьогоднішня ціна Nifty League (NFTL)

Поточна ціна Nifty League (NFTL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 852.23K USD. Ціна NFTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nifty League:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 778.40 USD

- зміна ціни Nifty League протягом дня — +1.76%

- циркуляційна пропозиція – 887.34M USD

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