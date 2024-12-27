Ціна Nifty League (NFTL)
Поточна ціна Nifty League (NFTL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 852.23K USD. Ціна NFTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nifty League:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 778.40 USD
- зміна ціни Nifty League протягом дня — +1.76%
- циркуляційна пропозиція – 887.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nifty League до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nifty League до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nifty League до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nifty League до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.76%
|30 днів
|$ 0
|-36.94%
|60 днів
|$ 0
|+5.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nifty League: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
+1.76%
+7.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters.
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