Ціна NICO (NICO)
Поточна ціна NICO (NICO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121.35K USD. Ціна NICO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NICO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.06 USD
- зміна ціни NICO протягом дня — -8.74%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NICO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NICO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NICO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NICO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NICO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.21%
-8.74%
-28.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account
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