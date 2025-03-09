Сьогоднішня ціна NICO (NICO)

Поточна ціна NICO (NICO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121.35K USD. Ціна NICO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NICO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.06 USD

- зміна ціни NICO протягом дня — -8.74%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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