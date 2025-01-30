Ціна nick (NICK)
Поточна ціна nick (NICK) сьогодні становить 0.00168689 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71M USD. Ціна NICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності nick:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.18K USD
- зміна ціни nick протягом дня — -7.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни nick до USD становила $ -0.000140385891517903.
За останні 30 днів зміна ціни nick до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни nick до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни nick до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000140385891517903
|-7.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін nick: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.68%
-7.68%
--
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Through its innovative context-aware Inference Synthesis mechanism, Allora's self-improving, decentralized AI network outperforms traditional monolithic models. Unlike basic networks that combine individual predictions without context, Allora uses a forecasting task where AI agents predict the performance of each other's models under current conditions. This approach significantly enhances accuracy, as shown in the provided chart. The dotted black line represents the performance of a basic network, while the solid black line shows the enhanced accuracy achieved by Allora's method. By allowing AI agents to forecast and adjust based on contextual factors, Allora continually improves its predictions, demonstrating a substantial reduction in error over time.
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