Сьогоднішня ціна nick (NICK)

Поточна ціна nick (NICK) сьогодні становить 0.00168689 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71M USD. Ціна NICK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності nick:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.18K USD

- зміна ціни nick протягом дня — -7.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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