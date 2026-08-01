Сьогоднішня ціна Nibor

Поточна ціна Nibor (NIBOR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NIBOR до USD становить $ 0 за NIBOR.

Nibor наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 862, з циркуляційною пропозицією у 913,71M NIBOR. Протягом останніх 24 годин NIBOR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NIBOR змінився на -0,69% за останню годину та на -43,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Nibor (NIBOR)

Ринкова капіталізація $ 20,86K$ 20,86K $ 20,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,66K$ 21,66K $ 21,66K Циркуляційне постачання 913,71M 913,71M 913,71M Загальна пропозиція 948 439 063,1323812 948 439 063,1323812 948 439 063,1323812

Поточна ринкова капіталізація Nibor — $ 20,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NIBOR — 913,71M, зі загальною пропозицією 948439063.1323812. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,66K.