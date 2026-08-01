Сьогоднішня ціна Nibiru

Поточна ціна Nibiru (NIBI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NIBI до USD становить $ 0 за NIBI.

Nibiru наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 525 323, з циркуляційною пропозицією у 1,04B NIBI. Протягом останніх 24 годин NIBI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,960086, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NIBI змінився на -0,02% за останню годину та на -1,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 32,31K.

Ринкова інформація щодо Nibiru (NIBI)

Ринкова капіталізація $ 525,32K$ 525,32K $ 525,32K Обсяг (за 24 год) $ 32,31K$ 32,31K $ 32,31K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 559,12K$ 559,12K $ 559,12K Циркуляційне постачання 1,04B 1,04B 1,04B Загальна пропозиція 1 106 478 996,109376 1 106 478 996,109376 1 106 478 996,109376

Поточна ринкова капіталізація Nibiru — $ 525,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 32,31K. Циркуляційна пропозиція NIBI — 1,04B, зі загальною пропозицією 1106478996.109376. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 559,12K.