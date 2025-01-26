Сьогоднішня ціна Nibbles (NIBBLES)

Поточна ціна Nibbles (NIBBLES) сьогодні становить 0.00006307 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIBBLES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nibbles:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.12M USD

- зміна ціни Nibbles протягом дня — +215.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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