Ціна Nibbles (NIBBLES)
Поточна ціна Nibbles (NIBBLES) сьогодні становить 0.00006307 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIBBLES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nibbles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.12M USD
- зміна ціни Nibbles протягом дня — +215.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nibbles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nibbles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nibbles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nibbles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+215.14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nibbles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+18.92%
+215.14%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nibbles is about storytelling on Solana. The token, a memecoin/community token, was 100% stealth and fair launched. No insiders, no pre-sale, no individual team allocations! Meet Nibbles, a curious red panda who yearned for more than his daily routine of bamboo feedings and scheduled naps. One fateful night, he discovered a world beyond his enclosure's bars – a vibrant cityscape pulsing with endless possibilities. Inspired by Nibbles' spirit of adventure, we've created something pure and transparent. No presales, zero taxes, locked liquidity pool – because true liberation shouldn't come with fine print. This is more than a token; it's an invitation to join Nibbles on his journey into a world where possibilities are unlimited and adventure awaits around every corner. Welcome to the wild side of Solana.
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