Ціна NIAO (NIAO)
Поточна ціна NIAO (NIAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NIAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NIAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 576.92 USD
- зміна ціни NIAO протягом дня — -2.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін NIAO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NIAO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NIAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NIAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NIAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NIAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.63%
|30 днів
|$ 0
|-23.71%
|60 днів
|$ 0
|-9.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NIAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-2.63%
-7.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The origin of Birdcoin was due to a disgruntled KOL who disapproved of Sun Ge's actions. On July 24, 2023, he saw Sun Ge's tweet praising CZ, so he soulfully questioned Sun Ge: "Do you really admire CZ?" CZ responded with a , causing laughter. Following suggestions from followers, Birdcoin was established, and 100% of the coins were airdropped to the community for free via Twitter. Philosophy: purity, freedom, equality, and universal love.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NIAO до AUD
A$--
|1 NIAO до GBP
￡--
|1 NIAO до EUR
€--
|1 NIAO до USD
$--
|1 NIAO до MYR
RM--
|1 NIAO до TRY
₺--
|1 NIAO до JPY
¥--
|1 NIAO до RUB
₽--
|1 NIAO до INR
₹--
|1 NIAO до IDR
Rp--
|1 NIAO до PHP
₱--
|1 NIAO до EGP
￡E.--
|1 NIAO до BRL
R$--
|1 NIAO до CAD
C$--
|1 NIAO до BDT
৳--
|1 NIAO до NGN
₦--
|1 NIAO до UAH
₴--
|1 NIAO до VES
Bs--
|1 NIAO до PKR
Rs--
|1 NIAO до KZT
₸--
|1 NIAO до THB
฿--
|1 NIAO до TWD
NT$--
|1 NIAO до CHF
Fr--
|1 NIAO до HKD
HK$--
|1 NIAO до MAD
.د.م--