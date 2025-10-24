Актуальна ціна NianNian сьогодні становить 0,00300987 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NIANNIAN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NIANNIAN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна NianNian сьогодні становить 0,00300987 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NIANNIAN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NIANNIAN на MEXC вже зараз.

Ціна NianNian (NIANNIAN)

Актуальна ціна 1 NIANNIAN до USD:

$0,00300987
$0,00300987$0,00300987
+5,90%1D
Графік ціни NianNian (NIANNIAN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:50:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни NianNian (NIANNIAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00262434
$ 0,00262434$ 0,00262434
Мін. за 24 год
$ 0,0032589
$ 0,0032589$ 0,0032589
Макс. за 24 год

$ 0,00262434
$ 0,00262434$ 0,00262434

$ 0,0032589
$ 0,0032589$ 0,0032589

$ 0,00997572
$ 0,00997572$ 0,00997572

$ 0
$ 0$ 0

-2,28%

+5,97%

-38,58%

-38,58%

Актуальна ціна NianNian (NIANNIAN) становить $0,00300987. За останні 24 години NIANNIAN торгувався між мінімумом у $ 0,00262434 і максимумом у $ 0,0032589, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NIANNIAN становить $ 0,00997572, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NIANNIAN змінився на -2,28% за останню годину, +5,97% за 24 години та на -38,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NianNian (NIANNIAN)

$ 2,82M
$ 2,82M$ 2,82M

--
----

$ 2,82M
$ 2,82M$ 2,82M

936,35M
936,35M 936,35M

936 350 885,646156
936 350 885,646156 936 350 885,646156

Поточна ринкова капіталізація NianNian — $ 2,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NIANNIAN — 936,35M, зі загальною пропозицією 936350885.646156. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,82M.

Історія ціни NianNian (NIANNIAN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NianNian до USD становила $ +0,00016968.
За останні 30 днів зміна ціни NianNian до USD становила $ -0,0005811869.
За останні 60 днів зміна ціни NianNian до USD становила $ +0,0037907879.
За останні 90 днів зміна ціни NianNian до USD становила $ +0,001200971907178448.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00016968+5,97%
30 днів$ -0,0005811869-19,30%
60 днів$ +0,0037907879+125,95%
90 днів$ +0,001200971907178448+66,39%

Що таке NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс NianNian (NIANNIAN)

Прогноз ціни NianNian (USD)

Скільки коштуватиме NianNian (NIANNIAN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів NianNian (NIANNIAN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо NianNian.

Перегляньте прогноз ціни NianNian вже зараз!

Токеноміка NianNian (NIANNIAN)

Розуміння токеноміки NianNian (NIANNIAN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NIANNIAN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про NianNian (NIANNIAN)

Скільки сьогодні коштує NianNian (NIANNIAN)?
Актуальна ціна NIANNIAN у USD становить 0,00300987 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NIANNIAN до USD?
Поточна ціна NIANNIAN до USD — $ 0,00300987. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація NianNian?
Ринкова капіталізація NIANNIAN — $ 2,82M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NIANNIAN?
Циркуляційна пропозиція NIANNIAN — 936,35M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NIANNIAN?
NIANNIAN досяг історичної максимальної ціни у 0,00997572 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NIANNIAN?
Історична мінімальна ціна NIANNIAN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NIANNIAN?
Актуальний обсяг торгівлі NIANNIAN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NIANNIAN цього року?
NIANNIAN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NIANNIAN для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

