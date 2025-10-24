Інформація щодо ціни NianNian (NIANNIAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00262434 $ 0,00262434 $ 0,00262434 Мін. за 24 год $ 0,0032589 $ 0,0032589 $ 0,0032589 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00262434$ 0,00262434 $ 0,00262434 Макс. за 24 год $ 0,0032589$ 0,0032589 $ 0,0032589 Рекордний максимум $ 0,00997572$ 0,00997572 $ 0,00997572 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,28% Зміна ціни (1 дн.) +5,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,58%

Актуальна ціна NianNian (NIANNIAN) становить $0,00300987. За останні 24 години NIANNIAN торгувався між мінімумом у $ 0,00262434 і максимумом у $ 0,0032589, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NIANNIAN становить $ 0,00997572, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NIANNIAN змінився на -2,28% за останню годину, +5,97% за 24 години та на -38,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NianNian (NIANNIAN)

Ринкова капіталізація $ 2,82M$ 2,82M $ 2,82M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,82M$ 2,82M $ 2,82M Циркуляційне постачання 936,35M 936,35M 936,35M Загальна пропозиція 936 350 885,646156 936 350 885,646156 936 350 885,646156

Поточна ринкова капіталізація NianNian — $ 2,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NIANNIAN — 936,35M, зі загальною пропозицією 936350885.646156. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,82M.