Інформація щодо ціни Nia (NIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,31229 $ 0,31229 $ 0,31229 Мін. за 24 год $ 0,32283 $ 0,32283 $ 0,32283 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,31229$ 0,31229 $ 0,31229 Макс. за 24 год $ 0,32283$ 0,32283 $ 0,32283 Рекордний максимум $ 0,9085$ 0,9085 $ 0,9085 Найнижча ціна $ 0,282027$ 0,282027 $ 0,282027 Зміна ціни (за 1 год) -0,38% Зміна ціни (1 дн.) +0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,77%

Актуальна ціна Nia (NIA) становить $0,321578. За останні 24 години NIA торгувався між мінімумом у $ 0,31229 і максимумом у $ 0,32283, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NIA становить $ 0,9085, тоді як його історичний мінімум — $ 0,282027.

Що стосується короткострокових результатів, то NIA змінився на -0,38% за останню годину, +0,08% за 24 години та на -18,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nia (NIA)

Ринкова капіталізація $ 96,47K$ 96,47K $ 96,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 321,58K$ 321,58K $ 321,58K Циркуляційне постачання 300,00K 300,00K 300,00K Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nia — $ 96,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NIA — 300,00K, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 321,58K.