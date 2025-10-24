Актуальна ціна Nia сьогодні становить 0,321578 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NIA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NIA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Nia сьогодні становить 0,321578 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NIA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NIA на MEXC вже зараз.

$0,321596
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Nia (NIA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:50:41 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Nia (NIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,31229
Мін. за 24 год
$ 0,32283
Макс. за 24 год

$ 0,31229
$ 0,32283
$ 0,9085
$ 0,282027
-0,38%

+0,08%

-18,77%

-18,77%

Актуальна ціна Nia (NIA) становить $0,321578. За останні 24 години NIA торгувався між мінімумом у $ 0,31229 і максимумом у $ 0,32283, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NIA становить $ 0,9085, тоді як його історичний мінімум — $ 0,282027.

Що стосується короткострокових результатів, то NIA змінився на -0,38% за останню годину, +0,08% за 24 години та на -18,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nia (NIA)

$ 96,47K
--
$ 321,58K
300,00K
1 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Nia — $ 96,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NIA — 300,00K, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 321,58K.

Історія ціни Nia (NIA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nia до USD становила $ +0,00025087.
За останні 30 днів зміна ціни Nia до USD становила $ -0,1787932839.
За останні 60 днів зміна ціни Nia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nia до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00025087+0,08%
30 днів$ -0,1787932839-55,59%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Nia (NIA)

SomniaExchange is a gamified decentralized exchange (DEX) developed by GingerLabs, operating on the Somnia network. Built independently without VC funding or paid influencers, the platform enables efficient token swaps and liquidity aggregation.

Users can swap tokens, provide liquidity, earn NFTs, and engage with gamified mechanics to collect rewards. Every first time swapper receives FEED token, which they can use to feed their chickens and collect new eggs.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Nia (USD)

Скільки коштуватиме Nia (NIA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Nia (NIA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Nia.

Перегляньте прогноз ціни Nia вже зараз!

Токеноміка Nia (NIA)

Розуміння токеноміки Nia (NIA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NIA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Nia (NIA)

Скільки сьогодні коштує Nia (NIA)?
Актуальна ціна NIA у USD становить 0,321578 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NIA до USD?
Поточна ціна NIA до USD — $ 0,321578. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Nia?
Ринкова капіталізація NIA — $ 96,47K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NIA?
Циркуляційна пропозиція NIA — 300,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NIA?
NIA досяг історичної максимальної ціни у 0,9085 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NIA?
Історична мінімальна ціна NIA становила 0,282027 USD.
Який обсяг торгівлі NIA?
Актуальний обсяг торгівлі NIA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NIA цього року?
NIA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NIA для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

