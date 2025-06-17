Сьогоднішня ціна NI Compute (SN27)

Поточна ціна NI Compute (SN27) сьогодні становить 1,58 USD з ринковою капіталізацією $ 2,02M USD. Ціна SN27 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NI Compute:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NI Compute протягом дня — +4,62%

- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD

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