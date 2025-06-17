Ціна NI Compute (SN27)
Поточна ціна NI Compute (SN27) сьогодні становить 1,58 USD з ринковою капіталізацією $ 2,02M USD. Ціна SN27 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NI Compute:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NI Compute протягом дня — +4,62%
- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NI Compute до USD становила $ +0,069844.
За останні 30 днів зміна ціни NI Compute до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NI Compute до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NI Compute до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,069844
|+4,62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NI Compute: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,78%
+4,62%
-16,23%
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