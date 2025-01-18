Ціна NGMI (NGMI)
Поточна ціна NGMI (NGMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NGMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NGMI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.14 USD
- зміна ціни NGMI протягом дня — +9.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NGMI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NGMI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NGMI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NGMI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.01%
|30 днів
|$ 0
|+9.83%
|60 днів
|$ 0
|+2.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NGMI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
+9.01%
+19.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Some investors prefer cat memes, others dogs and some lean towards the eccentric. NGMI BP is a tribute to the spirit of crypto.
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