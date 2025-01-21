Ціна NGATiger (NGA)
Поточна ціна NGATiger (NGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NGATiger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.66 USD
- зміна ціни NGATiger протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NGATiger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NGATiger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NGATiger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NGATiger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.12%
|60 днів
|$ 0
|+25.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NGATiger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? NGATiger is a project built on the Binance Smart Chain Network. It is aimed to offer solutions to real existing problems through AI powered utility products that are being developed already. The importance of Utility products can not be overstated, as they are the means of driving the adoption of the native token and also the means to keep the community growing. The NGATiger project ecosystem is made up of intricately connected products that are built to ultimately ensure community growth and max adoption of the $NGA Token. What makes your project unique? Our NFTS are AI generated high quality images that will make up a collection of 300 NFT Designs. These designs are based on the "Tiger Wars" characters, and will also be selective avatars when game is launched. Holders will be making massive gains if they mint and hold the NFT early enough, they will be required to connect a wallet with sufficient amount of BNB and the required amount of the $NGA Token, to be able to successfully mint an NFT image. Minted NFT can be resold or just held by owner as it gets more value over time.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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