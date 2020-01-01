Токеноміка nftxbt (NFTXBT) Дізнайтеся ключову інформацію про nftxbt (NFTXBT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація nftxbt (NFTXBT) ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos

X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal

to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention

the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.

nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.

devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward Офіційний вебсайт: https://nftxbt.ai/ Купити NFTXBT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни nftxbt (NFTXBT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена nftxbt (NFTXBT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 493,07K $ 493,07K $ 493,07K Загальна пропозиція: $ 994,73M $ 994,73M $ 994,73M Циркуляційна пропозиція: $ 994,73M $ 994,73M $ 994,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 493,07K $ 493,07K $ 493,07K Історичний максимум: $ 0,02622555 $ 0,02622555 $ 0,02622555 Історичний мінімум: $ 0,00032021 $ 0,00032021 $ 0,00032021 Поточна ціна: $ 0,00049568 $ 0,00049568 $ 0,00049568 Дізнайтеся більше про ціну nftxbt (NFTXBT)

Токеноміка nftxbt (NFTXBT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки nftxbt (NFTXBT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NFTXBT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NFTXBT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NFTXBT, досліджуйте ціну токена NFTXBT в реальному часі!

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