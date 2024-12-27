Ціна nftxbt by Virtuals (NFTXBT)
Поточна ціна nftxbt by Virtuals (NFTXBT) сьогодні становить 0.01192952 USD з ринковою капіталізацією $ 11.91M USD. Ціна NFTXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності nftxbt by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 444.31K USD
- зміна ціни nftxbt by Virtuals протягом дня — +37.76%
- циркуляційна пропозиція – 994.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни nftxbt by Virtuals до USD становила $ +0.00327011.
За останні 30 днів зміна ціни nftxbt by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни nftxbt by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни nftxbt by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00327011
|+37.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін nftxbt by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
+37.76%
+94.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward
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