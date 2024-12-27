Сьогоднішня ціна nftxbt by Virtuals (NFTXBT)

Поточна ціна nftxbt by Virtuals (NFTXBT) сьогодні становить 0.01192952 USD з ринковою капіталізацією $ 11.91M USD. Ціна NFTXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності nftxbt by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 444.31K USD

- зміна ціни nftxbt by Virtuals протягом дня — +37.76%

- циркуляційна пропозиція – 994.73M USD

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