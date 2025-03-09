Сьогоднішня ціна nftxbt (NFTXBT)

Поточна ціна nftxbt (NFTXBT) сьогодні становить 0.00139907 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна NFTXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності nftxbt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.26K USD

- зміна ціни nftxbt протягом дня — +8.15%

- циркуляційна пропозиція – 994.73M USD

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