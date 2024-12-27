Ціна NFTX (NFTX)
Поточна ціна NFTX (NFTX) сьогодні становить 40.4 USD з ринковою капіталізацією $ 16.97M USD. Ціна NFTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFTX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.01K USD
- зміна ціни NFTX протягом дня — +13.92%
- циркуляційна пропозиція – 420.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFTX до USD становила $ +4.94.
За останні 30 днів зміна ціни NFTX до USD становила $ +29.1247963200.
За останні 60 днів зміна ціни NFTX до USD становила $ +24.5747746000.
За останні 90 днів зміна ціни NFTX до USD становила $ +15.32579119446955.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +4.94
|+13.92%
|30 днів
|$ +29.1247963200
|+72.09%
|60 днів
|$ +24.5747746000
|+60.83%
|90 днів
|$ +15.32579119446955
|+61.12%
Останній аналіз цін NFTX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.17%
+13.92%
+42.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFT-backed index funds on Ethereum
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|1 NFTX до AUD
A$64.64
|1 NFTX до GBP
￡31.916
|1 NFTX до EUR
€38.38
|1 NFTX до USD
$40.4
|1 NFTX до MYR
RM180.588
|1 NFTX до TRY
₺1,422.484
|1 NFTX до JPY
¥6,373.1
|1 NFTX до RUB
₽4,207.256
|1 NFTX до INR
₹3,453.796
|1 NFTX до IDR
Rp651,612.812
|1 NFTX до PHP
₱2,351.684
|1 NFTX до EGP
￡E.2,055.148
|1 NFTX до BRL
R$250.076
|1 NFTX до CAD
C$57.772
|1 NFTX до BDT
৳4,829.012
|1 NFTX до NGN
₦62,538.392
|1 NFTX до UAH
₴1,695.184
|1 NFTX до VES
Bs2,060.4
|1 NFTX до PKR
Rs11,246.956
|1 NFTX до KZT
₸21,151.824
|1 NFTX до THB
฿1,371.984
|1 NFTX до TWD
NT$1,326.332
|1 NFTX до CHF
Fr36.36
|1 NFTX до HKD
HK$313.504
|1 NFTX до MAD
.د.م407.636