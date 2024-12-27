Сьогоднішня ціна NFTX (NFTX)

Поточна ціна NFTX (NFTX) сьогодні становить 40.4 USD з ринковою капіталізацією $ 16.97M USD. Ціна NFTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFTX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.01K USD

- зміна ціни NFTX протягом дня — +13.92%

- циркуляційна пропозиція – 420.00K USD

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