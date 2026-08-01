Сьогоднішня ціна nftwizard

Поточна ціна nftwizard (NFTWIZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NFTWIZ до USD становить $ 0 за NFTWIZ.

nftwizard наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 138 250, з циркуляційною пропозицією у 767,53M NFTWIZ. Протягом останніх 24 годин NFTWIZ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NFTWIZ змінився на +0,03% за останню годину та на -0,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 68,58.

Ринкова інформація щодо nftwizard (NFTWIZ)

Ринкова капіталізація $ 138,25K$ 138,25K $ 138,25K Обсяг (за 24 год) $ 68,58$ 68,58 $ 68,58 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 138,25K$ 138,25K $ 138,25K Циркуляційне постачання 767,53M 767,53M 767,53M Загальна пропозиція 767 534 567,0 767 534 567,0 767 534 567,0

Поточна ринкова капіталізація nftwizard — $ 138,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 68,58. Циркуляційна пропозиція NFTWIZ — 767,53M, зі загальною пропозицією 767534567.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 138,25K.