Ціна NFTREASURE (TRESR)
Поточна ціна NFTREASURE (TRESR) сьогодні становить 0.00176243 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRESR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFTREASURE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 517.90 USD
- зміна ціни NFTREASURE протягом дня — -0.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFTREASURE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NFTREASURE до USD становила $ -0.0000927794.
За останні 60 днів зміна ціни NFTREASURE до USD становила $ -0.0009065758.
За останні 90 днів зміна ціни NFTREASURE до USD становила $ -0.001446561243684699.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.85%
|30 днів
|$ -0.0000927794
|-5.26%
|60 днів
|$ -0.0009065758
|-51.43%
|90 днів
|$ -0.001446561243684699
|-45.07%
Останній аналіз цін NFTREASURE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.44%
-0.85%
+12.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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