Токеноміка NFTrade (NFTD) Дізнайтеся ключову інформацію про NFTrade (NFTD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NFTrade (NFTD) NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform. Офіційний вебсайт: https://nftrade.com Купити NFTD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NFTrade (NFTD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NFTrade (NFTD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 108,30K $ 108,30K $ 108,30K Загальна пропозиція: $ 135,00M $ 135,00M $ 135,00M Циркуляційна пропозиція: $ 46,58M $ 46,58M $ 46,58M FDV (повністю розведена вартість): $ 313,84K $ 313,84K $ 313,84K Історичний максимум: $ 2,21 $ 2,21 $ 2,21 Історичний мінімум: $ 0,00231582 $ 0,00231582 $ 0,00231582 Поточна ціна: $ 0,00232472 $ 0,00232472 $ 0,00232472 Дізнайтеся більше про ціну NFTrade (NFTD)

Токеноміка NFTrade (NFTD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NFTrade (NFTD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NFTD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NFTD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NFTD, досліджуйте ціну токена NFTD в реальному часі!

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