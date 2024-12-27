Ціна NFTrade (NFTD)
Поточна ціна NFTrade (NFTD) сьогодні становить 0.00360682 USD з ринковою капіталізацією $ 168.02K USD. Ціна NFTD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFTrade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.50K USD
- зміна ціни NFTrade протягом дня — +9.72%
- циркуляційна пропозиція – 46.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFTrade до USD становила $ +0.00031939.
За останні 30 днів зміна ціни NFTrade до USD становила $ -0.0002064796.
За останні 60 днів зміна ціни NFTrade до USD становила $ -0.0000342925.
За останні 90 днів зміна ціни NFTrade до USD становила $ -0.000784870084890515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00031939
|+9.72%
|30 днів
|$ -0.0002064796
|-5.72%
|60 днів
|$ -0.0000342925
|-0.95%
|90 днів
|$ -0.000784870084890515
|-17.87%
Останній аналіз цін NFTrade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+9.72%
+7.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.
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