Сьогоднішня ціна NFTrade (NFTD)

Поточна ціна NFTrade (NFTD) сьогодні становить 0.00360682 USD з ринковою капіталізацією $ 168.02K USD. Ціна NFTD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFTrade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.50K USD

- зміна ціни NFTrade протягом дня — +9.72%

- циркуляційна пропозиція – 46.58M USD

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