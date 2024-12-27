Сьогоднішня ціна NFTify (N1)

Поточна ціна NFTify (N1) сьогодні становить 0.00331497 USD з ринковою капіталізацією $ 67.50K USD. Ціна N1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFTify:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.37 USD

- зміна ціни NFTify протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 20.36M USD

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